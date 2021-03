Calciomercato Inter: i nerazzurri per l’estate pensano anche alla fascia sinistra. Marotta e colleghi hanno in mente un colpo low cost

La fascia sinistra, se escludiamo l’adattato Ivan Perisic, è sicuramente uno dei punti deboli dell’Inter di Antonio Conte. Anche perché giocatori come Ashley Young e Aleksandar Kolarov hanno abbondantemente deluso le aspettative in questa stagione. Ragion per cui, i nerazzurri in estate potrebbero fiondarsi sul mercato: uno dei nomi fissati nella lista di Marotta e soci è quello di Simone Bastoni dello Spezia. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, il colpo low cost ideale: conosciamo meglio Simone Bastoni

Simone Bastoni può essere il colpo ideale in vista dell’estate. Classe 1996, è alto 1,81 m ed è molto duttile. Il laterale mancino, infatti, è in grado di agire anche come terzino sinistro e centrocampista centrale. Sotto la guida tecnica di Vincenzo Italiano, sta giocando ottime partite e ha ampi margini di miglioramento dovuti anche alla giovane età.

Con un valore di mercato di 3 milioni di euro, è un giocatore appetibile anche sul mercato, considerando la crisi economica che ha investito il calcio nel post Covid. Il suo contratto scade nel 2022, anche se il club ligure sta lavorando per allungare il rapporto con il giocatore italiano. Certo, non è in cima ai pensieri della società nerazzurra, ma considerando il rapporto età/prezzo, il ventiquattrenne di La Spezia potrebbe diventare un intrigantissimo piano B.