Calciomercato Inter: tra le tante voci di un addio clamoroso di Lukaku al secondo anno in nerazzurro cerchiamo di capire come stanno le cose

Uno dei giocatori più importanti per i nerazzurri da quando è arrivato Antonio Conte all'Inter, è Romelu Lukaku. Il centravanti belga, tanto voluto dal tecnico leccese, ha superato ogni tipo di aspettativa mettendo a segno veramente tantissimi gol fin da subito alla 'Beneamata'. E grazie alle sue notevoli prestazioni, nelle ultime settimane ha attirato l'attenzione di top club europei del calibro di Manchester City e Chelsea. Proprio per questo, l'Inter vuole blindarlo.

Calciomercato Inter: Lukaku rinnova (con Conte)

Romelu Lukaku, che è sotto contratto con l’Inter fino al 2024, potrebbe rinnovare presto. Secondo il ‘Daily Mail’, il centravanti belga vuole rimanere a Milano dove si trova attualmente nel momento migliore della sua carriera grazie anche al rapporto con l’ex allenatore del Chelsea che, infatti, è il motivo principale per cui il giocatore classe 1993 è approdato a Milano e per il quale vuole rimanere alla ‘Beneamata‘.

In caso di addio di Antonio Conte, però, Lukaku potrebbe pensare anche ad un’altra destinazione secondo il portale inglese. Nulla di preoccupante al momento. Marotta e soci vogliono blindare il centravanti – a meno che non sia proprio il Nazionale belga a chiedere di andare via. Un addio di Lukaku e di Conte, quindi, ad oggi è decisamente lo scenario più difficile da prevedere (per fortuna dei nerazzurri).