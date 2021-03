Inter: nota dell’ANSA in seguito al Cda del club nerazzurro. Bilancio semestrale in rosso e supporto di Suning i temi trattati. I dettagli

In seguito al Cda dell’Inter, che ha approvato la situazione economica e patrimoniale del club negli ultimi sei mesi, nel periodo che va dall’1 luglio al 31 dicembre 2020, si nota che c’è stata una perdita di 62, 7 milioni di euro. Oltre la metà rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio fiscale in cui il bilancio in rosso si era fermato a poco più di 30 milioni. Lo spiega la società nerazzurra in una nota dell’ANSA. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Inter, la nota dell’ANSA: “Contenuto i danni. Supporto di Suning non mancherà mai”

“Le perdite sono risultate contenute, considerando la pandemia globale, e dovute principalmente all’azzeramento dei ricavi da stadio rispetto al dato del semestre comparativo dell’anno precedente a causa della disputa delle partite casalinghe della presente stagione a porte chiuse. Ad influire sulle perdite anche l’aumento del monte ingaggi riguardante il personale tesserato. Suning, inoltre, ha ribadito che continuerà a garantire al Club il mai mancato supporto finanziario”.