Calciomercato Inter: i nerazzurri in vista del futuro pensano al possibile sostituto di un titolare del calibro di Brozovic. Tutti i dettagli

Più volte abbiamo evidenziato l’importanza di Marcelo Brozovic all’interno di questa Inter. Nonostante l’incostanza del centrocampista croato, che si divide tra prestazioni di altissimo livello e match in cui è completamente anonimo, il giocatore è a dir poco fondamentale nella squadra allenata da Antonio Conte. In futuro, però, proprio per questa sua ‘bipolarità agonistica’, i nerazzurri potrebbero pensare di puntare su un altro giocatore come, ad esempio, Teun Koopmeiners dell’AZ. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, idea Koopmeiners. Brozovic? Potrebbe andare… Alla Juventus

Ad oggi Marcelo Brozovic non è in discussione all’Inter, ma in futuro le cose potrebbero cambiare a causa, come detto, dell’incostanza che caratterizza da sempre il talento croato. L’Inter valuta altri profili tra cui quello di Teun Koopmeiners. Il giocatore classe 1998 in forze all’AZ, che piace anche alla Roma, ha numeri veramente da paura: in 27 partite, ha messo a segno 15 gol e fornito 5 assist. Costo del cartellino non elevato, si aggira attorno ai 20 milioni di euro, anche se con l’attuale situazione economica di Suning e dei nerazzurri rimane una cifra decisamente importante.

Come potrebbe, dunque, sbloccarsi l’affare? Con una partenza dello stesso Brozovic. Il giocatore, in scadenza di contratto, potrebbe partire in caso di offerta importante. E tra le sue più grandi estimatrici, c’è anche la Juventus. I bianconeri già qualche anno fa ci provarono, ma i nerazzurri si tirarono indietro e alla fine ‘Epic Brozo’ rimase a MIlano. La ‘Vecchia Signora’, però, sarebbe tornata alla carica. Intermediari vicino al club piemontese potrebbero offrirgli circa sei milioni annui dopo il 2022, quando il croato, in caso di non rinnovo con la ‘Beneamata’, sarebbe acquistabile per chiunque a costo zero. Un rischio che l’Inter proprio non può e non vuole permettersi.