Pagliuca: ”Nel ’98 ci rubarono lo scudetto”

Pagliuca: ”Nel ’98 ci rubarono lo scudetto”

A Calcio e Finanza, Gianluca Pagliuca ha parlato della stagione ’97/’98 in termini piuttosto espliciti: ”Quell’anno ci rubarono lo scudetto, era l’anno di Ronaldo e del fallo di Iuliano in area nemmeno fischiato… Fu un anno fantastico che poteva essere storico perché avremmo potuto vincere scudetto e Coppa Uefa insieme. Ci furono gol non convalidati con la palla dentro di mezzo metro, rigori clamorosi non dati… Situazioni che allora erano decisamente molto strane, se ci fosse stato il VAR allora sono sicuro che avremmo vinto lo scudetto” ha concluso.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

LEGGI ANCHE >>> Nervosismo Conte-Oriali: la ‘confessione’ di Barella

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo bloccato | Scambio e addio