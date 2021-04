Birindelli: “In questo momento non vedo squadra che possa contrastare i nerazzurri”

Inter, l’ex difensore bianconero Alessandro Birindelli ha voluto dare il suo parere sulla lotta Scudetto. Il giocatore abbastanza realisticamente ha confermato quello che aveva dichiarato precedentemente anche Riccardo Ferri che solo la squadra di Antonio Conte può perdere questo titolo

INTER BIRINDELLI INTERVISTA/ Dopo aver intervistato l’ex calciatore nerazzurro Riccardo Ferri, per par condicio ‘Il Giornale’ ha voluto sentire il parere dell’ex difensore bianconero Alessandro Birindelli, in merito alla lotta Scudetto. L’ex calciatore ha confermato le parole dette da Riccardo Ferri e ha dichiarato: “Credo che lo specchio del campionato siano le ultime giornate prima della sosta. L’Inter ha dimostrato concretezza, forza, qualità, determinazione. Solo una distrazione poco probabile visto il martello che ha in panchina potrà far perdere questo titolo ma non penso avverrà. Poi nel calcio mai dire mai ma in questo momento non vedo squadra che possa contrastare i nerazzurri”.

Questa sera allo stadio Dall’Ara di Bologna contro la squadra di Sinisa Mihajlovic, la compagine nerazzurra ha una grande occasione per aumentare ulteriormente il suo vantaggio sul Milan, costretto al pareggio dalla Sampdoria nella partita dell’ora di pranzo. Inoltre mercoledì recupererà al Meazza, l’incontro rinviato per Covid prima della sosta per la Nazionale.