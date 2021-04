Conferme dall’Inghilterra: Ausilio piomba su Bailly dello United

Il ‘Daily Record’ conferma quanto anticipato ieri da Interlive.it, ovvero l’interesse dell’Inter nei confronti di Bailly del Manchester United. Come abbiamo scritto, però, il Ds Ausilio, ha fatto solo un sondaggio esplorativo: per la difesa resta in pole Maksimovic, in scadenza a giugno col Napoli.