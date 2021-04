Wijnaldum: il Barcellona cambia idea e punta su un giovane della sua cantera

Inter, il centrocampista Wijnaldum sembrerebbe non interessare più il Barcellona. La squadra spagnola sembra intenzionata a promuovere in prima squadra il giovanissimo Ilaix Moriba

INTER WIJNALDUM AGGIORNAMENTO/ Per il mercato estivo, è risaputo che il primo nome per il rinforzo del centrocampo dell’Inter sul taccuino dei dirigenti Beppe Marotta e Piero Ausilio, è quello di Georginio Wijnaldum. Il calciatore non rinnoverà con il Liverpool e ci sono diverse squadre interessate al calciatore della squadra inglese. Dalla Spagna però, giunge notizia che una delle antagoniste più pericolose per la società nerazzurra, abbia virato su un altro calciatore. Come ha spiegato Metro, il Barcellona avrebbe scelto di promuovere un giocatore della Cantera, il giovanissimo 18enne Ilaix Moriba, già cinque presenze nella Liga e ha già esordito in Champions League.

In ogni caso, da qui a giugno i colpi di scena sulle questioni di mercato sono sempre dietro l’angolo. I dirigenti della squadra meneghina si augurano di riuscire a fare un’operazione di mercato simile a quella che portò Stefan De Vrij a Milano.