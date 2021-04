Inter: assenze importanti in casa nerazzurra tra infortuni e squalifiche che costringono Antonio Conte ad un turn over obbligato. I dettagli

Dopo il match vinto contro il Bologna allo stadio ‘Dall’Ara’ (0-1), non è il miglior momento per l’Inter di Antonio Conte dal punto di vista delle assenze. Oltre all’affaticamento muscolare di Ivan Perisic, il quale non ha niente di grave ma che molto probabilmente non verrà rischiato nemmeno contro il Sassuolo, si sono aggiunti gli squalificati Alessandro Bastoni e Marcelo Brozovic. Proprio per questo, la formazione dei nerazzurri nel recupero della 28° giornata sarà costretta a cambiare. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Inter: niente Perisic, Bastoni e Brozovic | Formazione ‘ridisegnata’

A causa di qualche assenza di troppo, Conte dovrà ridisegnare la formazione dell’Inter contro il Sassuolo. Al posto di Bastoni, difficile giochi D’Ambrosio appena guarito dal Covid. Più facile una presenza nei tre di difesa per Matteo Darmian accanto a Ranocchia – se non sarà pronto de Vrij – e Skriniar. Al posto di Perisic dovrebbe essere riproposto Ashley Young. Ballottaggio tra Gagliardini e Sensi, Vecino più defilato, per affiancare Barella ed Eriksen a centrocampo: confermati i soliti Lukaku e Lautaro in attacco:

INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, Ranocchia, Skriniar; Young, Barella, Sensi, Eriksen, Hakimi; Lautaro, Lukaku. All.: Antonio Conte.