Adani: “I nerazzurri forse se si fanno autogol possono perdere una partita e riaprire il campionato”

Inter, l’ex giocatore Daniele Adani noto commentatori per Sky Sport non ha dubbi e ha già assegnato lo scudetto alla squadra di Antonio Conte. Il giocatore è convinto che solo la squadra nerazzurra può perdere questo titolo

INTER ADANI DICHIARAZIONI/ L’ex difensore e ora opinionista per Sky Sport Lele Adani, durante la solita diretta sul canale Twitch ‘Bobo Tv’ dell’ex attaccante Christian Vieri, ha voluto dare il suo verdetto sul campionato a nove giornate dalla fine dello stesso, dieci per le quattro squadre che recupereranno domani, in attesa di sapere quando si giocherà l’ultimo recupero tra Lazio-Torino. Queste le parole dell’ex giocatore: “Penso che l’Inter possa perdere lo Scudetto solo se i giocatori prendono il pallone e iniziano a calciarlo da soli verso la porta di Handanovic. Forse se si fanno autogol possono perdere una partita e riaprire il campionato, altrimenti penso che ormai per i nerazzurri sia fatta“.

Dopo queste dichiarazioni, i tifosi nerazzurri probabilmente staranno facendo tutti gli scongiuri possibili, magari ricordando anche le parole di un grandissimo allenatore come Giovanni Trapattoni che diceva sempre: “Non dire gatto se non ce l’hai nel sacco”.