Occasione Gaich: Ausilio lo studia da vice Lukaku

Occasione Gaich: Ausilio lo studia da vice Lukaku

Adolfo Gaich potrebbe diventare il nuovo vice Lukaku. Il bomber argentino sarà riscattato dal Benevento che dopo alcune partite ha intenzione di esercitare l’opzione presente nel contratto. Facile pensare come possa diventare immediatamente l’uomo mercato a buon prezzo: sarebbero circa 12 i milioni necessari per prenderlo, un ottimo investimento per un giocatore che deve ancora dimostrare tutto il proprio potenziale. Per l’Inter potrebbe essere il profilo perfetto come vice Lukaku nella prossima stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

LEGGI ANCHE >>> Nervosismo Conte-Oriali: la ‘confessione’ di Barella

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo bloccato | Scambio e addio