Da Barella e Lukaku a Raspadori, ecco le probabili formazioni del match Inter-Sassuolo recupero della 28esima giornata del campionato di Serie A

Sono ufficiali le formazioni di Inter-Sassuolo. Confermate tutte le indiscrezioni della vigilia, anche se il posto dello squalificato Brozovic dovrebbe venir occupato da Eriksen e non da Barella, con l’ex Cagliari e Gagliardini ai lati del danese. In difesa si rivede de Vrij e Conte si affida a Darmian per rimpiazzare Bastoni. Davanti Lukaku e Lautaro. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI. Dall’altra parte De Zerbi opta ancora, come previsto alla vigilia, per Raspadori unica punta, alle cui spalle giostrerà il trio composto da Traore, Djuricic e Boga. Arbitro Irrati della sezione di Pistoia.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Conte: “Contro il Sassuolo ci vorrà attenzione. Lukaku? La differenza la fa sempre la squadra”

LEGGI ANCHE >>> Inter-Sassuolo, 28esima giornata di Serie A | Scopriamo la prossima avversaria dei nerazzurri

DOVE VEDERLA

La sfida Inter-Sassuolo sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN a partire delle ore 18.45. CLICCA QUI PER ATTIVARE L’ABBONAMENTO!

Formazioni UFFICIALI Inter-Sassuolo

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Darmian; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro. All.: Conte

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Marlon, Rogerio; Obiang, Lopez; Traore, Djuricic, Boga; Raspadori. All.: De Zerbi

Arbitro: Irrati di Pistoia