Inter: ennesima vittoria per la squadra allenata da Antonio Conte e i numeri da paura della coppia d’attacco Lukaku-Lautaro. I dettagli

Numeri straordinari per l’Inter di Antonio Conte che contro il Sassuolo agguanta la decima vittoria consecutiva di una stagione, fino a qui, splendida per i nerazzurri. Buona parte di questi risultati vanno attribuiti alla coppia d’attacco formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Entrambi, infatti, nel momento più importante della stagione non sono mancati come evidenziato anche nei numeri e nelle statistiche. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Inter, critiche e pregiudizi a volontà: ma campo e statistiche dicono altro

“Lukaku ottimo giocatore, ma quando conta non c’è mai”. Quante volte lo abbiamo sentito dire? Tantissime. Il campo e le statistiche, però, smentiscono totalmente questa ‘favola’ che, ormai, non convince veramente più nessuno. Il belga, in questa stagione, ha già superato quota 21 gol e ha fornito ben 9 assist ai propri compagni. Numeri fantastici che il numero 9 ex Manchester United condivide con il fidato compagno di reparto, Lautaro Martinez. Il centravanti argentino, che oltre alla fase offensiva si sacrifica molto anche in quella di non possesso, ha segnato 15 gol e fornito otto assist quest’anno.

Insieme, i due formano la seconda miglior coppia d’attacco di tutta Europa con 36 gol dietro solo al Bayern Monaco (45) e davanti a Tottenham, Juventus (32), Barcellona e Psg (31). Numeri quindi veramente importanti che hanno contribuito eccome a portare i nerazzurri in cima alla classifica della Serie A con 11 punti di vantaggio sul Milan secondo. E al termine della stagione, mancano ancora nove partite…