Dopo mesi complicati Christian Eriksen è rinato nel centrocampo dell’Inter di Antonio Conte. Dalla Premier non hanno mai smesso di osservarlo

Christian Eriksen sembrava assolutamente fuori dal progetto Inter appena una manciata di mesi fa, prima di mettere in scena una vera e propria rinascita nella mediana di Conte. Il centrocampista danese ha saputo adattarsi, riuscendo a sfruttare al 100% le chance concessegli dal tecnico salentino, che ha saputo aspettarlo, ritagliandogli uno spazio prima da vice Brozovic e poi da mezzala con lo stesso croato e Barella a completare il reparto. Una nuova vita calcistica di Eriksen che sembra aver attirato nuovamente sirene inglesi su di lui per la prossima estate. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Eriksen rinato: doppia ipotesi in Premier League

Eriksen è divenuto titolare indiscusso di una squadra che solo lo scorso dicembre sembrava lontanissima dalle sue corde. Centrocampista di grande qualità, abile in rifinitura ma ora anche bravo senza palla: un autentico salto di qualità per il danese che non ha mai smesso di piacere in Inghilterra dove non mancano le estimatrici. Su tutte il solito Tottenham con cui ha lasciato un ricordo meraviglioso. Gli ‘Spurs’ potrebbero dunque rifarsi vivi, ma non sono gli unici.

Il Chelsea di Tuchel con una proposta di 18 milioni di sterline più il cartellino dell’italo-brasiliano Emerson Palmieri potrebbe fare un tentativo, per un totale di 30-32 milioni. Si tratta però di un’offerta che l’Inter riterrebbe addirittura ridicola, considerando il valore del danese.