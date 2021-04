Inter: Roberto Donadoni si è espresso sul Milan di Stefano Pioli e sulla otta scudetto con i nerazzurri attualmente distanti undici punti

Roberto Donadoni, intervistato dalla ‘Gazzetta dello Sport, ha parlato di Milan, Inter e della lotta scudetto che secondo l’ex giocatore rossonero non è affatto finita. La squadra allenata da Stefano Pioli, nonostante le difficoltà, può ancora recuperare punti sui nerazzurri. Le sue parole:

LEGGI ANCHE>>> Serie A, Inter-Cagliari | Le probabili formazioni

“La reazione mentale sarà significativa, considerando anche che su molti di loro pesa un logorio fisico inevitabile dopo aver giocato così tante partite. Ma credo che chi punta in alto deve farlo come si deve: il Milan pensi a chi gli sta davanti, per quanto complicato sia oggi lo scudetto può ancora pensare di guadagnare punti sull’Inter. La concorrenza agguerrita era preventivabile e deve essere solo uno stimolo in più: resto fiducioso”.