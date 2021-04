Da Sensi e Lukaku a Joao Pedro, ecco le formazioni ufficiali del match Inter-Cagliari valevole per la 30esima giornata di Serie A

Sono ufficiali le formazioni di Inter-Cagliari. Conte fa turnover lasciando in panchina Hakimi e Lautaro Martinez. Al posto del marocchino ci sarà Darmian, mentre l’argentino rifiata a vantaggio di Sanchez. Torna Brozovic in una mediana tutta di qualità: ai lati del croato Eriksen e Sensi, che ritrova una maglia da titolare dopo sei mesi. Vidal, non ancora al meglio, nemmeno in panchina. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo CLICCA QUI. Anche Semplici col 3-5-2: in campo i quattro ex Zappa, Godin, Duncan e Nainggolan. Joao Pedro e Pavoletti in attacco.

Formazioni UFFICIALI Inter-Cagliari