Inter a caccia di uno specialista per la corsia mancina. Stando a indiscrezioni viene seguito anche un profilo attualmente militante nel campionato di Serie B

L’acquisto di un nuovo terzino, di uno specialista della corsia mancina sarà una delle priorità di Marotta e soci nel prossimo calciomercato estivo. L’Inter può ‘accontentare’ Conte, che vuole un profilo di spessore internazionale, investendo una cifra importante qualora riescisse a piazzare alcuni dei suoi esuberi. Le cosiddette alternative sono rappresentate da nomi non di primo piano e certamente meno costosi, come per esempio Dimarco. Per rimpiazzare Young, al quale a meno di sorprese non verrà rinnovato il contratto in scadenza a giugno, non si possono escludere profili e scelte a sorpresa.

Calciomercato Inter, scout ‘seguono’ Carlos Augusto: la situazione

Come risulta a Interlive.it, la dirigenza nerazzurra ‘segue’ attraverso i propri scout pure un calciatore attualmente militante nel campionato di Serie B. Parliamo di Carlos Augusto, brasiliano classe ’99 dalla scorsa estate in forza al Monza targato Berlusconi-Galliani col quale la società targata Suning vanta eccellenti rapporti come dimostrano gli affari Di Gregorio e Pirola. Offerto ai dirigenti di viale della Liberazione prima che del trasferimento in Italia e in Brianza per circa 4 milioni di euro, l’ex Corinthians viene monitorato dagli osservatori interisti come da quelli di tanti altri club, vedi l’Atalanta.

Ad oggi, specifichiamo, non c’è alcuna trattativa o qualcosa più di un semplice gradimento da parte dell’Inter per Carlos Agusto, anche perché – come è stato detto – per la corsia sinistra Conte vuole un elemento più esperto e di caratura internazionale.