Inter: con il tecnico leccese i nerazzurri vincono e moltiplicano pure i valori di giocatori del calibro di Lukaku e non solo. I dettagli

L’Inter con Antonio Conte vince e, come scritto nell’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, moltiplica pure il valore dei suoi giocatori che tanto bene stanno facendo da quando il tecnico leccese siede sulla panchina dei nerazzurri. Romelu Lukaku, Nicolò Barella, Lautaro Martinez, ma anche Milan Skriniar. Quattro calciatori, questi, che hanno raggiunto valori di mercato davvero importanti da quando l’allenatore ex Juventus è approdato a Milano. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Inter, in quattro sfiorano i 300 milioni di euro: in campo e fuori, che lavoro di Conte

L’Inter, dopo la vittoria contro il Cagliari, ha conquistato l’undicesima vittoria consecutiva in campionato ed è lanciata sempre di più verso lo scudetto. Tanti meriti di Antonio Conte in questo, ma non solo. Il tecnico leccese, infatti, ha contribuito attivamente anche alla crescita di molti giocatori, quattro su tutti: Romelu Lukaku (100 milioni), Lautaro Martinez (70), Nicolò Barella (60) e Alessandro Bastoni (65).

Un totale di 295 milioni di euro che fa pensare a quando questi giocatori erano appena arrivati all’Inter da incognite o quasi. Lukaku era reduce da una deludente esperienza al Manchester United, Lautaro spesso fisso in panchina con Luciano Spalletti, mentre Bastoni e Barella venivano, rispettivamente, da Parma e Cagliari. Insomma, i meriti di Conte si estendono anche fuori dal campo.