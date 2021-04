Lucescu: ”Squadra costruita per vincere, conta il risultato”

Lucescu: ”Squadra costruita per vincere, conta il risultato”

A tmw, Lucescu ha parlato dell’Inter: “L’Inter viene criticata per il suo gioco? In Italia si deve sempre polemizzare per qualsiasi cosa. Io penso che la squadra di Conte sia stata costruita per vincere, non per giocare bene. Poi se arriva il bel gioco tanto meglio, ma non mi sembra che la squadra giochi male. Conta il risultato, conta vincere, soprattutto quando non vinci da tanto tempo” ha concluso.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

LEGGI ANCHE >>> Nervosismo Conte-Oriali: la ‘confessione’ di Barella

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo bloccato | Scambio e addio