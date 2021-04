Toni: “Lukaku è decisivo anche quando non segna, per età più completo di Ronaldo”

Inter, l’ex attaccante Luca Toni ha voluto dare il suo parere sui due attaccanti principi della serie A: Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo. L’ex calciatore ha scelto il bomber nerazzurro

INTER TONI SU LUKAKU E RONALDO/ L’ex giocatore Luca Toni, ex attaccante di Palermo, Fiorentina, Bayern Monaco e Roma, per citarne solo alcune, un mondiale da protagonista nel 2006 culminato con la vittoria della Nazionale italiana allenata da Marcello Lippi, ha voluto fare un paragone tra i due attaccanti di Inter e Juventus, Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo, tramite il suo profilo Tik Tok. Questo il suo parere sui due calciatori, che si stanno giocando il titolo di capocannoniere del campionato di serie A con il bianconero a quota 25 reti e il nerazzurro a 21: “Lukaku è decisivo anche quando non segna, Ronaldo è sempre un fuoriclasse: in questo momento Lukaku, essendo anche più giovane, lo vedo più completo“. Probabilmente queste sue parole creeranno sicuramente l’ennesimo dibattito tra i tifosi non solo delle due squadre interessate, ma anche da parte dei tifosi super partes e dei mass media.