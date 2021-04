Difesa da rinnovare, tutti i nomi di Marotta: occhio alle sorprese

Gli addii di Ranocchia e Kolarov impongono all’Inter di trovare almeno due centrali per sostituire i titolari. D’Ambrosio rimarrà ma sarà il jolly del reparto, dunque non è da escludere che alla fine possano essere tre i difensori da prendere. Secondo Tuttosport, i nomi in questione sono quelli di Maksimovic del Napoli, Mandi del Betis, Boateng del Bayern Monaco e Mustafi dello Schalke 04, tutti a costo zero. La sorpresa è rappresentata dal possibile ritorno alla pase di Zinho Vanheusden, ora allo Standard Liegi, ma non è da escludere anche quello di Pirola, in prestito al Monza.