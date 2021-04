Serie A, 31esima giornata | Designato l’arbitro di Napoli-Inter

Le ultime news Serie A mettono in evidenza il nome dell’arbitro che dirigerà Napoli-Inter valevole per la 31esima giornata di campionato

Domenica sera alle ore 20.45 andrà in scena Napoli–Inter, in programma allo stadio ‘Diego Armando Maradona’, match valido per la 31° giornata di Serie A. Il big match di campionato verrà affidato a Daniele Doveri che avrà come assistenti Costanzo e Ranghetti, mentre Marini sarà il quarto uomo. In sala Var toccherà a Mazzoleni e Paganessi.

Il direttore di gara ha arbitrato 30 partite dei padroni di casa che con lui a dirigere hanno conquistato 18 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte. All’Inter non è andata altrettanto bene: in 21 partite, sono arrivate soltanto 9 vittorie. Poi 6 pareggi e 6 sconfitte.