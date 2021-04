Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sul talento turco nel mirino anche dei nerazzurri oltre che della Juventus

Non sarà all’Inter né in Italia il futuro di Omer Beyaz. Il trequartista turco classe 2003, in forza al Fenerbahce e nel mirino del club nerazzurro oltre che della Juventus, ha scelto la Germania e lo Stoccarda come sua nuova destinazione. Ad annunciarlo lo stesso club tedesco sui propri canali social, con il classe 2003 ex Fenerbahce che ha firmato un contratto fino a giugno 2025.

Der #VfB verpflichtet Ömer Faruk #Beyaz Der 17-jährige Mittelfeldspieler wechselt im Sommer 2021 ablösefrei von Fenerbahçe Istanbul zum VfB Stuttgart. Ömer Faruk Beyaz unterschreibt beim VfB einen Vertrag bis zum 30.06.2025.

—

Mehr dazu hier➡️https://t.co/0oDyTOURX3 pic.twitter.com/oYPixwSGSu — VfB Stuttgart (@VfB) April 14, 2021

Calciomercato Inter, Beyaz sceglie lo Stoccarda: “Qui c’è grande attenzione per i giovani”

“Vorrei ringraziare i dirigenti per la fiducia che hanno riposto in me – le parole di Beyaz dopo che lo Stoccarda ha ufficializzato l’intesa – Ho deciso insieme alla mia famiglia e al mio entourage di venie qui perché c’è grande attenzione per i giovani. Quando arriverò in città, farò tutto il possibile per ripagare la fiducia che mi è stata dimostrata”.