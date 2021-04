Calciomercato Inter: in bilico il futuro di un giocatore nerazzurro che deve ancora rinnovare. Il suo futuro potrebbe essere al Milan

In casa Inter sono tanti i giocatori che devono ridiscutere il proprio futuro con la società nerazzurra. Lautaro, Barella, de Vrij, Bastoni, lo stesso allenatore Antonio Conte. Fra questi, c’è anche Danilo D’Ambrosio, in scadenza nel 2021. Il giocatore nerazzurro, però, potrebbe dire addio in estate a zero in caso di mancato rinnovo con la ‘Beneamata’: alla finestra, tra gli altri club, c’è pure il Milan. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, D’Ambrosio: i dettagli dell’affare

Il Milan potrebbe acquistare in estate a zero Danilo D’Ambrosio, dato che ha il contratto in scadenza a giugno e deve ancora rinnovare con l’Inter. Lo rivela il ‘Corriere dello Sport’. La scorsa settimana, l’agente del giocatore Vincenzo Pisacane ha incontrato il club rossonero che ha messo sul tavolo un’ipotesi davvero allettante: un accordo di due anni, quindi fino al 2023.

Come puntualizzato dallo sesso quotidiano, comunque, il giocatore ha un’opzione di rinnovo con la ‘Beneamata’ della quale le parti discuteranno al termine di questa stagione che potrebbe riportare sul tetto d’Italia la squadra allenata da Antonio Conte.