Achraf Hakimi, intervistato da ‘Repubblica’, ha parlato a tutto spiano dell’Inter tra Antonio Conte, l’eliminazione in Champions League, lo scudetto e il tanto discusso gioco dei nerazzurri. Le sue parole:

“Bacio di Conte? È stato un bellissimo gesto d’affetto; il mister è con noi qualunque cosa succeda. È un fratello maggiore. Ci lascia liberi, ci permette di divertirci e in campo si vede. Fa parte di quel gruppo che lui stesso ha costruito. Champions? Sono mancati alcuni dettagli, dovevamo conoscerci meglio. Il dispiacere per l’eliminazione resta, ma siamo forti. Questa squadra farà parlare di sé anche in Europa. Bel gioco? Una partita non è un film. Nel calcio conta fare gol e non prenderne, vincere e arrivare primi nei tornei“.