Tra i talenti più interessanti di questa annata di Serie A c’è il doriano Damsgaard, che ha attirato le mire sia dell’Inter che del Milan

L’attuale campionato di Serie A ha messo in luce il talento di diversi calciatori in rampa di lancio, destinati inevitabilmente ad attirare le mire delle big nel corso della prossima finestra di calciomercato. Tra i profili più interessanti c’è l’esterno della Sampdoria, Mikkel Damsgaard, che sta vivendo un’annata da sogno alla corte di Ranieri. Calciatore rapido, agile, talentuoso e soprattutto già in fase di maturazione grazie a questa stagione di Serie A, che lo porterà ad essere un autentico uomo-mercato. Per ora il danese classe 2000 ha collezionato 28 presenze in campionato condite da 2 reti e 4 assist: numeri buoni ma sicuramente migliorabili per un calciatore che fa gola da qualche tempo anche all’Inter.

Calciomercato Inter, anche il Milan su Damsgaard: prova lo scambio

“Damsgaard mi ricorda Ilicic“, ha detto in una recente intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ Claudio Ranieri, che ha saputo cogliere, capire ed esaltare le qualità del ragazzo. Oltre all’Inter però anche il Milan sembrerebbe particolarmente interessato all’ex Nordsjaelland che per età, potenziale e caratteristiche sarebbe un elemento perfetto per il 4-2-3-1 di Stefano Pioli.

Considerando la carta d’identità, Damsgaard rientrerebbe inoltre anche nella politica del nuovo corso del Milan. Dal punto di vista delle cifre invece la Samp non lascerebbe andare il danese per meno di 20 milioni di euro, mentre i rossoneri potrebbero offrirne 10 più Saelemakers oppure 12-13 con l’aggiunta di Gabbia.