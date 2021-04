Hakimi: “Abbiamo una grande opportunità di vincere qualcosa che i tifosi aspettano da tanti anni”

Inter, l’esterno Achraf Hakimi ha voluto dare il suo parere sulla stagione che sta vivendo con la maglia nerazzurra e sulla situazione della squadra che sta per raggiungere l’obiettivo che i tifosi aspettano da 10 anni

INTER HAKIMI INTERVISTA/ L’esterno dell’Inter Achraf Hakimi, è stato intervistato da ‘The Athletic’ dove esordisce con queste parole: “Sin qui la stagione è andata bene, ma vogliamo finirla al meglio”. Gli hanno chiesto un’opinione sul nuovo logo e lui ha risposto: “Mi piace molto, guarda al futuro. Sono orgoglioso di poterlo indossare: mi sento come un bambino che pensa a quello che sarà, restando qui per molti anni”. Gli hanno domandato della sua velocità, che lo fa un’arma letale per la squadra nerazzurra e lui ha spiegato: “È qualcosa di genetico, da sempre sono molto veloce. A casa dei miei genitori ho ancora tante medaglie dei tempi della scuola, in cui facevo atletica“. Gli hanno chiesto un parere sull’allenatore della squadra nerazzurra e lui ha detto: “Lavora molto sulla tattica. Io ero nuovo, con me ha insistito tanto su questo così che mi adattassi alla squadra e al suo stile di gioco, ho dovuto migliorare e cambiare, specie difensivamente. E per me è stato un bene. Sono grato a Conte per avermi aiutato a migliorare“.

L’ultima domanda ha riguardato l’obiettivo che sta per essere raggiunto e lui ha spiegato: “Non c’è stress. Sappiamo di avere un grande vantaggio, ma bisogna pensare partita dopo partita perché c’è ancora molto da giocare. Vogliamo consolidare il nostro vantaggio: abbiamo una grande opportunità di vincere qualcosa che i tifosi dell‘Inter si aspettano da tanti anni. Speriamo di farcela“.