Napoli-Inter, pericolo giallo per Young e soprattutto Lukaku diffidati

Napoli-Inter, il pericolo giallo incombe sulla testa di Romelu Lukaku e Ashley Young. Visto l’importanza della partita e l’obiettivo grosso sempre più vicino per la squadra nerazzurra, Conte non poteva evitare di rischiare il suo bomber

NAPOLI-INTER SITUAZIONE DIFFIDATI/ Questa sera bella sfida valida per la 31esima giornata del campionato di serie A tra Napoli e Inter allo stadio Diego Armando Maradona. Nella squadra partenopea mancherà Hirving Lozano che è squalificato, mentre la formazione di Antonio Conte può presentarsi quasi con la formazione titolare visto che Matteo Darmian sostituirà Ivan Perisic che è appena tornato a disposizione dopo l’infortunio e non ha, forse, tutti i 90 minuti nelle gambe visto il ruolo dispendioso che deve ricoprire. Le due formazioni hanno però ancora dei calciatori diffidati e quindi il pericolo giallo è sempre dietro l’angolo. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Quattro innesti e due priorità: possibile ritorno di fiamma

LEGGI ANCHE >>> Joan Jordan: il centrocampista del Siviglia piace a due club italiani