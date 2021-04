Calciomercato Inter: è UFFICIALE, Lautaro Martinez ha cambiato agenti dopo il lungo rapporto con i suoi ex procuratori. Tutti i dettagli

Prima erano soltanto indiscrezioni, ma adesso è ufficiale: Lautaro Martinez si separa dai suoi storici agenti, Beto Yaque e Rolando Zarate, cambiando così procura ed entrando a far parte della ‘squadra’ di FootFeel – che peraltro ha già fra i suoi assistiti Achraf Hakimi – La stessa agenzia lo ha annunciato su Instagram:

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, assalto a Zielinski | Scambio pazzesco

“Siamo entusiasti di annunciare che Lautaro Martinez è entrato a far parte della squadra di FootFeel. Lautaro, noto anche come ‘El Toro’, è uno dei calciatori più impressionanti del mondo. Siamo entusiasti di avere Lautaro nella nostra famiglia. Sono in arrivo grandi cose dentro e fuori dal campo”.

Calciomercato Inter, cosa (non) cambia adesso per il rinnovo di Lautaro

Come detto, Lautaro Martinez ha cambiato agente passando ad Alejandro Camano e chiudendo così con gli ex agenti Beto Yaque e Rolando Zarate. Ma in vista del rinnovo con l’Inter, cambierà qualcosa? No.

La prima mossa del suo nuovo manager sarà infatti quella di formalizzare il rinnovo del ‘Toro’ con i nerazzurri. Le parti hanno trovato un’intesa da tempo per il prolungamento fino al 2024 con lo stipendio che aumenterà fino a circa 5 milioni di euro più bonus. E, soprattutto, verrà cancellata la clausola da 111 milioni: cambiano gli agenti, ma non la voglia di Inter del centravanti argentino.