L’operazione Vidal non ha portato i frutti sperati nel corso di questa stagione. In estate l’Inter punta ad un centrocampista di Serie A

L’Inter viaggia a gonfie vele verso il titolo, eppure non tutti i calciatori della rosa di Antonio Conte hanno vissuto un’annata da ricordare. Tra i più deludenti c’è sicuramente Arturo Vidal, fortemente voluto in estate dal tecnico salentino per fornire forza fisica, gol ed esperienza internazionale alla mediana. Il cileno però dal canto suo ha portato in dote appena 2 reti ed altrettanti assist in stagione, con diversi infortuni ed un rendimento mai davvero convincente come ai tempi di Juventus e Bayern. L’ex bianconero infatti ha riscontrato non poche difficoltà a calarsi nella parte, tanto da perdere il posto da titolare a favore di Eriksen, che ora completa il reparto con Brozovic e Barella. Conte dunque per la prossima annata vorrebbe un centrocampista forte anche fisicamente e bravo a inserirsi in zona gol, che possa sopperire alle mancanze di Vidal.

Calciomercato Inter, gol e inserimenti: occhi su Zielinski

Molto chiaro l’identikit del centrocampista desiderato da Antonio Conte, con l’Inter che potrebbe provare ad accontentarlo con Piotr Zielinski, nome che piace molto. Il polacco del Napoli sta vivendo un’annata straordinaria anche in zona realizzativa, come testimoniano gli 8 gol e 9 assist tra coppe e campionato.

Cifre importanti per un calciatore che ha raggiunto la piena maturità calcistica, e che ha ancora margini di crescita. Per il Napoli non è incedibile ma c’è apertura solo per una cessione all’estero per non meno di 60 milioni di euro. I nerazzurri potrebbero quindi essere già stati respinti, con De Laurentiis che provocatoriamente potrebbe anche aver chiesto uno scambio con Lautaro Martinez spegnendo sul nascere le intenzioni dell’Inter.