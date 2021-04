Clamoroso a Londra: esonerato Mourinho!

Clamoroso a Londra: esonerato Mourinho!

José Mourinho è stato sollevato dall’incarico da tecnico del Tottenham. La notizia è arrivata in queste ultimissime ore a causa dei deludenti risultati in campionato e in seguito alla clamorosa eliminazione dall’Europa League. Il club inglese cerca un traghettatore in vista dell’ingaggio di un top per la prossima stagione.

