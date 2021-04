Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Antonio Conte il cui futuro è ancora incerto. Per l’ex nerazzurro potrebbe dire addio a fine stagione

In casa Inter regna ancora assoluta incertezza dal punto di vista societario e quindi economico, anche se l’adesione alla Super League alimenta prospettive future importanti per il club nerazzurro. Il presente, però, rimane a dir poco nebuloso, ecco perché Conte non può sbilanciarsi in tema calciomercato e non essere sicuro della sua permanenza sulla panchina interista nonostante il contratto da 12 milioni netti (13,2 milioni dalla prossima stagione) in scadenza a giugno. Per le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, ‘bomba’ su Conte: “Addio a fine stagione”

Non sono in pochi quelli convinti che questa stagione, giunta ormai agli sgoccioli, sia anche l’ultima di Conte alla guida dell’Inter. Tra questi figura pure l’ex calciatore e tecnico nerazzurro Marco Tardelli: “Credo che Conte possa andare via dall’Inter alla fine del campionato – le parole di Tardelli che poi si è espresso anche in merito alle clamorose voci di un possibile ritorno alla Juventus di Marotta – Mandarlo via fu un errore. Se dovesse tornare sarebbe una buona cosa per il club bianconero”.