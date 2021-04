Le ultime news Inter hanno sempre la Super League come tema dominante. Tre club di Serie A hanno formalizzato una richiesta clamorosa

La notizia della nascita della Super League ha ovviamente scosso, per usare un eufemismo, tutto il mondo del calcio e non solo. Sono arrivate già le prime reazioni cosiddette istituzionali, ma anche quelle dei piccoli e medi club che non ne prenderanno parte, anche se la nuova coppa prevede cinque posti non ad inviti. Le più clamorose e concrete, restando nel recinto nazionale, sono quelle di Atalanta, Cagliari e Verona.

LEGGI ANCHE >>> L’ultimo scudetto | Nasce la Super League: un modo per non morire

LEGGI ANCHE >>> Napoli-Inter, Conte: “Tempo fa l’avremmo persa”. Poi ‘frecciata’ a Suning

Super League: chiesta l’esclusione dalla Serie A di Inter, Milan e Juve

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Come riporta ‘La Repubblica’, i tre club sopracitati hanno chiesto e votato per l’esclusione dalla Serie A delle tre società italiane che hanno aderito alla Super League, che verrà finanziata (anche) dalla banca d’affari JP Morgan: parliamo come ormai arcinoto di Milan, Juventus e Inter. La Lega, nel frattempo e probabilmente in gran ritardo, ha convocato per oggi pomeriggio una riunione straordinaria.