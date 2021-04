Pazza idea Suning: ritorna Mourinho se va via Conte

Il clamoroso esonero di Mourinho potrebbe scatenare un pazzesco valzer di allenatori. Il club inglese vuole un allenatore di prim’ordine e potrebbe cercare proprio in casa Inter: non è un mister che la proprietà voglia mettere le mani su Conte per ripartire in grande stile. Conte, che adora il calcio inglese dopo i due anni al Chelsea, accetterebbe di buon grado considerando che avrebbe in mano un assegno da 17 milioni di euro annui. Per sostituirlo, l’Inter potrebbe richiamare proprio il portoghese per la gioia dei tifosi nerazzurri, che dopo la vittoria del triplete lo considerano l’idolo di tutti i tempi.

