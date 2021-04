Decisione presa: niente rinnovo, Young torna in Inghilterra

L’Inter avrebbe preso una decisione in merito al futuro di Ashley Young. L’esterno inglese ex United, tra le alternative di Conte per la sinistra, non rinnoverà il contratto per scelta della società. Andrà via in scadenza e il suo futuro sembra orientato verso il ritorno in Premier League per chiudere al meglio la propria carriera.

