Spalletti ‘lascia’ l’Inter: il Napoli vuole ripartire da lui

Luciano Spalletti è pronto a dire addio all’Inter definitivamente. Sotto contratto negli ultimi due anni con i nerazzurri e dunque senza panchina, il tecnico ha in mente di ripartire in grande stile con un nuovo progetto interessante. Come riferisce il Corriere dello Sport, il Napoli sembra orientato a puntare su di lui per il futuro: Spalletti accetterebbe di buon grado a meno che non venga smembrata la squadra in estate.

