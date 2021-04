Lautaro può andare via anche col rinnovo: la situazione

Lautaro può andare via anche col rinnovo: la situazione

Lautaro Martinez potrebbe andare via anche con il rinnovo del contratto. Lo rivela Tuttosport nella sua edizione odierna, secondo cui potrebbe non bastare l’allungamento sino al 2025 a 4,5 milioni di euro a stagione. Il prolungamento potrebbe non rendersi necessario per questioni di bilancio: pare infatti che l’Inter debba vendere almeno un big per risanare i conti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

LEGGI ANCHE >>> Nervosismo Conte-Oriali: la ‘confessione’ di Barella

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo bloccato | Scambio e addio