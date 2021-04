De Paul da applausi: l’Inter non può lasciarselo scappare

Rodrigo De Paul continua ad essere il giocatore in più di questa Udinese. L’argentino ha convinto ancora una volta nella gara contro il Benevento, risultando praticamente perfetto alla voce assistman: due cioccolatini per Molina e Larsen che valgono il prezzo del biglietto (se ci fosse pubblico sugli spalti). A fine stagione dovrà essere addio: troppo lusso per questa Udinese che deve cominciare a programmare senza di lui. E l’Inter non può non prenderlo in considerazione per aumentare la qualità in mediana.

