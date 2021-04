By

Inter: vanno avanti le indiscrezioni sul futuro del club nerazzurro che come Suning non sta vivendo una situazione semplice. I dettagli

La situazione dell’Inter post Covid non è assolutamente delle più semplici. Il club nerazzurro, infatti, è fortemente influenzato dalle difficoltà della famiglia Zhang. Secondo quanto riportato da Marco Bellinazzo, giornalista del ‘Sole 24 Ore’, qualcosa però potrebbe presto cambiare. Grazie ai risultati che i nerazzurri stanno ottenendo in campionato, con lo scudetto ormai veramente ad un passo, il governo cinese sembra in procinto di concedere più libertà economica al colosso con sede a Nanchino.

Il gruppo orientale, che ha un’esigenza economica importante potrebbe risolvere tutto grazie ad un partner finanziario dal quale Zhang ricaverà un prestito. Questo socio, si tratta di Bain Capital, entrerà all’interno dell’Inter con azioni di minoranza al posto di Lion Rock. Non dimentichiamo, però, che se il prestito non verrà estinto in futuro il partner americano diventerà proprietario della ‘Beneamata’.