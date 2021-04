Antonio Conte continua a non dare certezze circa la sua permanenza all’Inter. Il tecnico è legato ai nerazzurri fino a giugno 2022, decisivo sarà l’incontro con Zhang

Ad oggi lo scenario di un Conte che dice addio all’Inter dopo lo scudetto non è affatto campato per aria. Anche ieri, dopo la vittoria col Verona, il tecnico non ha infatti dato certezze circa la sua permanenza in nerazzurro: “Ho detto che dobbiamo pensare al campo, poi è inevitabile che dopo servirà chiarezza. Non voglio passare per qualcuno che crea problemi, ieri la mia conferenza è stata da 0-0. Mai come quest’anno sono stato zitto e ho lavorato. Sarei contento di poter continuare il lavoro che sto facendo, ma a bocce ferme e in maniera molto serena c’è bisogno di capire che cosa si può fare”.

Calciomercato Inter, per il dopo Conte salta fuori il nome di Mourinho

Per il futuro di Conte sarà decisivo l’incontro con Steven Zhang nelle prossime settimane o alla fine della stagione. Il presidente dell’Inter dovrebbe – condizionale d’obbligo – tornare a Milano sul finire di questa settimana. Intanto, però, cominciano a circolare i primi nomi per l’eventuale dopo Conte. In Spagna, per la precisione ‘Don Balon’, fa addirittura quello di José Mourinho, fresco di esonero dal Tottenham. Accostato di recente alla Roma, pur di tornare all’Inter il ‘condottiero’ dello storico Triplete sarebbe disposto ad abbassarsi l’ingaggio a 10 milioni di euro a stagione e a firmare anche un contratto annuale, con opzione per un altro anno che si attiverebbe solo in caso di vittoria di un trofeo.