Malinovskyi per Conte: un tuttocampista per il salto di qualità

L’uomo in più dell’Atalanta è sicuramente Malinovskyi, al terzo centro nelle ultime 3 gare di campionato. La sua crescita è sotto gli occhi di tutti e non è escluso che in estate possa diventare l’oggetto del desiderio della big. Per Conte sarebbe un giocatore decisamente funzionale per migliorare ulteriormente la mediana, arricchendola con un tuttocampista unico nel suo genere per la duttilità, la quantità e la qualità che riesce a produrre in campo.

