Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato provenienti dal Brasile, l’Inter ha mostrato un forte interesse per uno dei big del Flamengo

Una notizia che vale due. Partiamo dalla seconda: Stefano Sensi può davvero lasciare l’Inter nel prossimo calciomercato estivo. Da capire le modalità, o meglio la formula: non escludiamo a priori anche quella del semplice prestito. La prima notizia, a cui si lega quella sulla possibile partenza del centrocampista umbro, pure ieri entrato a gara in corso, è che i nerazzurri sono alla ricerca di una alternativa ad Eriksen, in sostanza di una riserva della mezz’ala danese che attualmente è proprio l’ex Sassuolo. A tal proposito dal Brasile giungono indiscrezioni clamorose.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, maxi scambio col Verona | Fa quasi tutto Raiola

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Inter, obiettivo vice Lukaku: doppia ‘offerta’ a costo zero

Calciomercato Inter, dal Brasile: contatto con de Arrascaeta

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Secondo il giornalista brasiliano Gustavo Henrique molto vicino al Flamengo, c’è stato un contatto tra l’Inter e il centrocampista uruguagio de Arrascaeta, uno dei pilastri della formazione allenata da Rogerio Ceni in cui milita l’ex nerazzurro Gabigol. La dirigenza interista vedrebbe in Arrascaeta il perfetto ‘rimpiazzo’ di Eriksen, tuttavia andrebbe superato l’ostacolo ‘Rubro-Negro’, che per il cartellino del classe ’94 vorrebbe non meno di 20 milioni di euro.