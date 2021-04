L’Inter su Insigne: Marotta si intromette, la situazione

Lorenzo Insigne potrebbe andare via da Napoli. In scadenza nel 2022, in estate potrebbero esserci delle novità importanti se la firma non dovesse arrivare in tempi brevi. L’Inter appare vigile sul giocatore, un’occasione di mercato ad un anno dalla scadenza e dunque prelevabile a prezzi ben al di sotto del suo reale valore. Diventerebbe un potenziale attaccante di primo piano da affiancare a Lautaro e Lukaku, un giocatore che Conte e Marotta apprezzano e credono sia funzionale al gioco e decisamente adattabile ai due titolari. De Laurentiis sta spingendo per trovare un accordo ma attenzione alle possibili sorprese…

