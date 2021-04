In casa Inter va risolta anche la grana legata a rinnovo e futuro di Marcelo Brozovic. Il croato infatti non ha ancora trovato l’intesa per il prolungamento

Per una Inter che in campo domina in lungo e in largo il campionato di Serie A, c’è invece una dirigenza che al di fuori del terreno di gioco deve fare i conti con alcune difficoltà legate al futuro di elementi importanti della rosa. Tra le grane da risolvere quanto prima per Marotta e soci c’è il destino di Marcelo Brozovic. Il croato è tornato fulcro centrale del gioco di Conte quest’anno dopo le voci di addio della scorsa estate, ma dal punto di vista contrattuale l’accordo scadrà nel giugno 2022 e con la scadenza vicina ed un rinnovo complicato non è da escludere una cessione. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Inter, obiettivo vice Lukaku: doppia ‘offerta’ a costo zero

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, non rinnova | Regalo a zero per Conte

Calciomercato Inter, tentativo per Brozovic dalla Premier: il rinnovo non arriva

Per ora il rinnovo è bloccato. Il contratto è in scadenza fra solo un anno, e Brozovic vuole sui 6 milioni di euro per prolungare il rapporto, motivo per cui la sua partenza va presa in considerazione. Il ragazzo piace a tanti club, dalla Germania alla Premier.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, idea ‘scambio’ con il Monza | I dettagli

In questo senso occhio ad un eventuale ritorno di fiamma dell’Arsenal che però potrebbe offrire uno scambio con lo svizzero Xhaka, pallino di Ausilio. Nel caso l’Inter gradirebbe un’offerta di solo cash da almeno 45 milioni di euro, a fronte di una clausola rescissoria da 60/65.