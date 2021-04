L’eredità di Handanovic è ancora tutta da raccogliere e dalla Serie B potrebbe arrivare il calciatore giusto per il futuro. Intrigo col Monza

La stagione di alti e bassi vissuta da Samir Handanovic preoccupa leggermente l’ambiente nerazzurro, tanto da costringere la dirigenza dell’Inter a sondare il terreno per un nuovo estremo difensore. Tanti i profili monitorati, soprattutto in Italia, da Musso a Cragno passando per Silvestri e Meret. Non mancano però le soluzioni alternative e che potrebbero portare ad una vecchia conoscenza della società di Suning. L’Inter infatti potrebbe imbastire un maxi intrigo con il Monza, club dove milità un ex nerazzurro. Per le altre news di calciomercato e non sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Scocca di nuovo l’ora di Ausilio | Conferme su Eriksen

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Obiettivo vice Lukaku: doppia ‘offerta’ a costo zero

Calciomercato Inter, Di Gregorio vice Handanovic: affare con Radu

Tra i pali del Monza di Galliani e Berlusconi c’è Michele Di Gregorio, arrivato in Brianza in prestito dall’Inter, club col quale ha un contratto fino al giugno 2024. La grande annata in biancorosso del classe 1997, secondo quanto sottolineato dai colleghi di ‘Seriebnews.com’, avrebbe fatto drizzare le antenne a Marotta e soci che potrebbero provare a riportarlo alla base come vice Handanovic, in attesa di raccoglierne l’eredità eventualmente dopo una stagione di apprendistato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, bye bye Inter | Trattativa col Manchester City

Il Monza dal canto suo ha nell’accordo attuale un diritto di riscatto e contro riscatto in favore dell’Inter per una cifra di circa 8 milioni di euro. I nerazzurri però non lascerebbero i brianzoli a bocca asciutta, mettendo sul piatto il prestito (con eventuale diritto) di Ionut Radu come ‘risarcimento’. Il rumeno è stato bocciato da Conte che non lo ha mai impiegato, ma rappresenterebbe un ottimo colpo per il Monza. Ma serve la Serie A…