Inter: da pochi minuti laureatasi Campione d’Italia la ‘Beneamata’ riceve i complimenti anche dalla Juventus e dal presidente Agnelli

L’Inter è matematicamente Campione d’Italia grazie al pareggio arrivato nella sfida tra Atalanta e Sassuolo. In tal senso, sono arrivati i complimenti da parte della Juventus e, successivamente, del presidente bianconero Andrea Agnelli. Tanti elogi verso i rivali nerazzurri nel post, e anche un ‘avvertimento’:

Well done Steven! Happy for you and proud of being your loyal opponent on the pitch and friend off the pitch.

We’ll be back…@inter

— Andrea Agnelli (@andagn) May 2, 2021