De Paul disegna calcio contro la Juventus: è lui la prima scelta

Anche contro la Juventus ha dimostrato di essere ormai pronto per una big: Rodrigo De Paul è stato l’assoluto protagonista della gara di ieri sera nel bene e nel male, visto che sino al momento del calcio di rigore è stato assolutamente perfetto. L’inerzia della gara è poi stata decisa da quel suo braccio troppo voluminoso che ha permesso a Ronaldo di riprenderla totalmente ma la sostanza non cambia: l’argentino ha confermato ancora una volta le ottime impressioni già ampiamente dimostrate nell’arco del campionato e per l’Inter è la prima scelta per rinforzare la mediana.

