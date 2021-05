Mourinho alla Roma trattiene Dzeko: il bomber sarà ‘blindato’

Con l’arrivo di Mourinho al posto di Fonseca come nuovo allenatore della Roma per la prossima stagione, ci saranno degli effetti devastanti sul mercato in entrata ma anche in uscita. Quando sembrava ormai prossimo l’addio di Dzeko a fine stagione, con l’arrivo del portoghese il bosniaco sarà blindato nonostante guadagni circa 7,5 milioni di euro e ha il contratto praticamente in scadenza tra un anno. Dopo la stagione decisamente sotto tono, Dzeko potrebbe rilanciarsi alla grande con Mou al comando.