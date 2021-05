Ad oggi Luciano Spalletti è il favorito a sostituire Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli. Il tecnico toscano potrebbe chiedere a De Laurentiis l’acquisto di un big dell’Inter

Al momento è Luciano Spalletti il candidato numero uno a prendere il posto di Gattuso sulla panchina del Napoli dopo la conclusione di questa stagione. Il tecnico toscano è pronto a ripartire dopo due stagioni da disoccupato di lusso, continuando ad essere pagato dall’Inter con la quale sarà legato contrattualmente fino al prossimo 30 giugno.

Calciomercato Inter, ipotesi Brozovic al Napoli con Spalletti

Spalletti al Napoli potrebbe essere ‘seguito’ da un big dell’Inter. Parliamo di Marcelo Brozovic, il cui contratto è ancora in scadenza a giugno 2022, con la trattativa per il rinnovo ferma al palo: “Vista la situazione economica, credo che qualche sacrificio sarà necessario – ha detto Marco Barzaghi, giornalista di ‘Mediaset’ che segue da tempi i nerazzurri, in diretta a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ – Brozovic potrebbe diventare oggetto di interesse del Napoli, proprio Spalletti lo ha trasformato. Con lui ebbe un rendimento ottimo, l’allenatore toscano lo apprezza molto per cui occhio a questo eventuale interessamento”. Brozovic ha una clausola risolutiva da 60-65 milioni, ma l’Inter potrebbe ‘accontentarsi’ anche di una offerta da 40-45. Va detto, però, che difficilmente aprirebbe alla cessione del suo regista, comunque un pilastro della squadra, a una diretta concorrente.