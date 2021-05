Calciomercato Inter: secondo le ultime news i nerazzurri dovrebbero rimanere a bocca asciutta in vista della prossima stagione. I dettagli

L’Inter ha vinto il 19° scudetto, ma non per questo ha intenzione di fermarsi. Vuole infatti continuare a vincere con Antonio Conte in panchina. Per farlo, però, i nerazzurri devono adeguatamente rinforzare la rosa a disposizione del tecnico leccese, in modo da poter competere su tutti i fronti sin dalla prossima stagione a partire dal vice Lukaku. Tra i possibili sostituti, in ballo ci sarebbero Olivier Giroud ed Edin Dzeko: il secondo, però, dovrebbe rinnovare con la Roma. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, affondo Inter | Incontro a breve per (ri)chiudere

Calciomercato Inter, Dzeko rinnova: Mourinho lo ‘convince’

Edin Dzeko potrebbe rimanere un altro anno alla Roma. Lo spiega il ‘Messaggero’. José Mourinho ha sposato in pieno il progetto dei giallorossi, con la società capitolina che pensa di fare un mercato in estate volto a ringiovanire la rosa con almeno un colpo da circa 30 milioni.

LEGGI ANCHE>>> Inter, Mourinho seguito da Walter Samuel alla Roma | I dettagli

In ogni caso, il numero 9 bosniaco dovrebbe rimanere. Una buona notizia per l’ambiente giallorosso e un po’ meno per l’Inter. Dzeko è infatti un papabile vice Lukaku insieme ad Olivier Giroud del Chelsea. Antonio Conte e colleghi, in vista del prossimo anno, dovranno pensare a qualcun altro.